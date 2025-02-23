Минобороны предупредило о временных технических трудностях в Резерв+
В воскресенье, 23 февраля, в работе приложения Резерв+ фиксируют проблемы. Временные трудности могут повлиять на обновление военно-учетных документов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
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Что сейчас с работой приложения Резерв+
В Минобороны объяснили, что фиксируют нестабильный доступ приложения к системе Трембита, которая обеспечивает взаимодействие между государственными реестрами. Это же может иметь влияние на обновление документов в Резерв+
Все ранее выданные документы остаются действительными. Рекомендуем сохранить pdf-версию электронного военного на смартфоне,
– советуют в министерстве.
Техническая команда уже работает над восстановлением стабильной работы приложения. Взаимодействие будет восстановлено в ближайшее время.