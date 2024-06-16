Что делать, если в Резерв+ получили уведомление "в розыске"

До 16 июля все военнообязанные должны обновить свои данные. Сделать это можно в ТЦК, ЦПАУ или Резерв+. В сети некоторые военнослужащие пожаловались, что получили в приложении оповещение "в розыске".

Что делать, если в Резерв+ показывает статус "в розыске", ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Смотрите также Достаточно ли приложения Резерв+ для обновления данных и какие еще варианты обновления

В Резерв+ показывает "в розыске"

Целевой аудиторией Резерв+ являются военнообязанные. Если военнослужащий авторизовался в приложении, обновил данные и увидел статус "в розыске", – это является ошибкой.

Мы налаживаем взаимодействие между реестрами, чтобы все военные были исключены из розыска. Если военнослужащий имеет возможность, он может обратиться в ТЦК для актуализации статуса,

– рассказала Екатерина Черногоренко.

Добавила, если возможности обратиться в ТЦК нет, стоит подождать. Ведь совсем скоро будет реализовано приложение для военных Армия+. Поэтому эту досадную ошибку относительно розыска будет исправлено, подчеркнула заместитель министра.

Интересно Не только QR-код: в Минобороны рассказали, что еще полезного будет в приложении Резерв+

Сколько украинцев сняли с безосновательного "розыска"

В конце мая в Минобороны сообщили, что исправили ошибку, из-за которой в приложении Резерв+ некоторые граждане имели статус "в розыске". Его безосновательно отображало в более 700 тысяч украинцев. Среди них и военнослужащие.