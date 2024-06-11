Сейчас актуализировать данные можно тремя способами: пойти в ТЦК и СП, воспользоваться услугами ЦНАП, или же уточнить данные в мобильном приложении Резерв+, передает 24 Канал. И многих сейчас интересует вопрос, достаточно ли двух способов, которые не предусматривают посещение ТЦК, и в каком случае, все же, придется туда идти.

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Какие данные обновляются через Резерв+

Приложение Резерв+ позволяет уточнить свой адрес проживания, контактный номер телефона и адрес электронной почты. Для авторизации используется система BankID НБУ, выбрать свой банк из перечня и использовать Дія.Підпис. Далее подтвердить или отредактировать персональную информацию, которая появится в соответствующих полях.

После обновления данных в Резерв+ появится статус:

на учете;

уточняется (информацию еще обрабатывают);

в розыске (военнообязанного может задержать ТЦК);

снят с учета (для полиции, ГСЧС);

исключен из учета (для военных и непригодных к службе).

Также в приложении есть данные из электронного реестра "Оберіг", которые самостоятельно изменить нельзя:

фамилия, имя, отчество;

вид учета или дата снятия (исключен);

категория учета;

дата рождения;

отметка об отсрочке, бронирования, даты их окончания;

постановление ВВК и дата прохождения;

воинское звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

налоговый номер (РНУКПП);

уникальный номер в реестре "Оберіг";

ТЦК и СП, где человек состоит на учете.

Информацию о месте работы военнообязанного, семейное положение, сведения о членах семьи, образование, состояние здоровья не удастся увидеть в приложении Резерв+. Доступ к полному электронному реестру есть только у Министерства обороны, Генштаба, СБУ, Службы внешней разведки и ТЦК.

В каких случаях нужно идти в ТЦК

В ТЦК придется обратиться военнообязанным, у которых Резерв+ показывает неправильный статус или есть расхождения с данными в военном билете. Кроме того, только в центре комплектования человека смогут поставить на воинский учет и при необходимости оформить отсрочку. Итак, в ТЦК следует обратиться в следующих случаях:

Если Резерв + показывает статус "в розыске", вероятно, военнообязанный не явился в ТЦК или на ВВК по сроку, указанным в повестке или не стал на воинский учет. Однако напомним, что такие статусы могут появиться в приложении и ошибочно из-за человеческого фактора. Если в приложении неправильно указан статус, или есть вывод "в розыске", придется обратиться в службу поддержки приложения или в ТЦК.

Если сведения из "Оберега", которые можно увидеть в Резерв+, изменились, но в военном билете остались устаревшими, нужно обратиться в ТЦК и СП по месту пребывания на учете. Речь идет об информации, которая должна быть в графах 1-5, 13 и 14 военно-учетного документа.

Когда в военном билете нужно изменить данные о наличии отсрочки, бронирования, как работника, или снятия с воинского учета.

В территориальный центр комплектования придется прийти также, если человек не стоит на воинском учете или потерял свой военный билет. В таком случае нужно будет подать в ТЦК и СП соответствующее заявление.

Новые возможности в приложении Резерв+