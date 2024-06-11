Наразі актуалізувати дані можна трьома способами: піти до ТЦК та СП, скористатися послугами ЦНАП, або ж уточнити дані у мобільному додатку Резерв+, передає 24 Канал. Та багатьох зараз цікавить питання, чи достатньо двох способів, які не передбачають відвідування ТЦК, і у якому разі, все ж, доведеться туди йти.

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Які дані оновлюються через Резерв+

Застосунок Резерв+ дозволяє уточнити свою адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти. Для авторизації використовується система BankID НБУ, обрати свій банк з переліку і використати Дія.Підпис. Далі підтвердити або відредагувати персональну інформацію, яка з'явиться у відповідних полях.

Після оновлення даних у Резерв+ з'явиться статус:

на обліку;

уточнюється (інформацію ще опрацьовують);

у розшуку (військовозобов'язаного може затримати ТЦК);

знято з обліку (для поліції, ДСНС);

виключено з обліку (для військових та непридатних до служби).

Також у додатку є дані з електронного реєстру "Оберіг", які самостійно змінити не можна:

прізвище, ім'я, по батькові;

вид обліку чи дата зняття (виключений);

категорія обліку;

дата народження;

відмітка про відстрочку, бронювання, дати їхнього закінчення;

постанова ВЛК і дата проходження;

військове звання;

код і найменування військово-облікової спеціальності;

податковий номер (РНОКПП);

унікальний номер у реєстрі "Оберіг";

ТЦК та СП, де людина перебуває на обліку.

Інформацію про місце роботи військовозобов'язаного, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, освіту, стан здоров'я не вдасться побачити у застосунку Резерв+. Доступ до повного електронного реєстру є лише у Міністерства оборони, Генштабу, СБУ, Служби зовнішньої розвідки і ТЦК.

У яких випадках потрібно йти до ТЦК

До ТЦК доведеться звернутися військовозобов'язаним, у яких Резерв+ показує неправильний статус чи є розбіжності з даними у військовому квитку. Крім того, лише у центрі комплектування людину зможуть поставити на військовий облік та за потреби оформити відстрочку. Отже, до ТЦК слід звернутися у наступних випадках:

Якщо Резерв+ показує статус "у розшуку", ймовірно, військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК чи на ВЛК за терміном, вказаним у повістці або не став на військовий облік. Однак нагадаємо, що такі статуси можуть з'явитися в додатку і помилково через людський фактор. Якщо у додатку неправильно вказаний статус, чи є висновок "у розшуку", доведеться звернутися до служби підтримки застосунку або до ТЦК.

Якщо відомості з "Оберегу", які можна побачити у Резерв+, змінилися, але у військовому квитку залишилися застарілими, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Йдеться про інформацію, яка повинна бути у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа.

Коли у військовому квитку потрібно змінити дані про наявність відстрочки, бронювання, як працівника, чи зняття з військового обліку.

До територіального центру комплектування доведеться прийти також, якщо людина не стоїть на військовому обліку або втратила свій військовий квиток. У такому випадку потрібно буде подати до ТЦК та СП відповідну заяву.

Нові можливості у додатку Резерв+