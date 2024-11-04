Рекрутинг через Резерв+: сколько людей уже воспользовались услугой и какие направления самые популярные
Две недели назад в приложении Резерв+ запустили сервис онлайн-рекрутинга. Это самая большая база военных вакансий, включающая около 4 тысяч предложений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
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Рекрутинг в Резерв+
Екатерина Черногоренко сообщила, что сейчас Резерв+ уже получил около 5 тысяч заявок от пользователей.
Сейчас уже есть первые успешные кейсы, когда мотивированные новобранцы уже нашли свое подразделение и именно ту должность, которая требует прибытия именно их на службу,
– говорит представительница министерства.
Черногоренко отмечает, что чаще всего люди интересуются должностями операторов БПЛА. Заместитель министра обороны указала, что это логично, поскольку дроны имеют огромное значение в армии.
"Это говорит о том, что украинская армия становится все более технологичной, появляются профессиональные операторы. И это наше преимущество над врагом", – отмечает она.
Екатерина Черногоренко указывает, что многие люди хотят служить в разведке, а также работать в штабе.