В Минобороны анонсировали сервис рекрутинга в приложении Резерв+: когда запустят
Источник:Минобороны Украины
Сервис рекрутинга в приложении "Резерв+" станет доступен в октябре 2024 года.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. В процессе поиска вакансии при рекрутинге надо будет заполнить анкету.
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Когда рекрутинг заработает в Резерв+
Согласно ее объяснению, в приложении будут размещены актуальные вакансии в воинских частях. Сервис рекрутинга "Резерв+" предназначен для того, чтобы помочь пользователям найти должности, наиболее подходящие их опыту, навыкам и преимуществам. Доступны будут как боевые, так и небоевые позиции.
В начале процесса поиска работы пользователям нужно заполнить короткую анкету.
На основе предоставленных данных и выбранных навыков система предложит наиболее релевантные варианты. Приложение включает подробные описания вакансий, в том числе информацию о командах, их руководителей, достижения и публикации в СМИ.
Напомним, что в мобильных приложениях Резерв+ и Армия+ появятся новые функции, включая отсрочку и онлайн-рекрутинг для Резерв+, а также онлайн-обучение для Армии+