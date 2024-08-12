В приложении Резерв+ появится онлайн-отсрочка: в Минобороны сказали, кто ее сможет получить
В приложении Резерв+ планируют внедрить новые функции. Там появится возможность оформить онлайн-отсрочку.
Об этом в эфире национального марафона рассказала заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Кто сможет получить отсрочку в Резерв+
По словам Черногоренко, в течение 2024 года в приложении Резерв+ должны появиться электронное направление на ВВК и онлайн-обучение. Кроме этого, планируют внедрить отсрочки для студентов и многодетных родителей, а также онлайн-рекрутинг.
Реализовать онлайн-отсрочку планируют через интеграцию с другими реестрами.
Максимально правильно будет не заставлять граждан стоять в очередях, а собственно сделать проактивную отсрочку для этих граждан. Автоматическую отсрочку. То есть как только мы получим такую информацию из соответствующих реестров, то сразу отразим ее в Резерв+,
– отметила заместитель главы Минобороны.
По ее словам, сейчас этот процесс находится в реализации, и в ближайшее время министерство планирует выпустить это обновление.
Екатерина Черногоренко также отметила, что несмотря на то, что сроки на обновление данных уже прошли, приложение Резерв+ продолжает пользоваться спросом. В нем граждане авторизуются и обновляют свои данные ежедневно.