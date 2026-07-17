Соответствующее сообщение распространило Министерство обороны.
Что известно об изменениях в работе Резерв+?
Так, с 18 по 22 июля приложение Резерв+ может быть временно недоступно из-за технических работ. Эти работы будут проводиться преимущественно ночью.
Однако военнообязанным следует позаботиться о наличии физического документа при себе. Можно заранее скачать PDF-версию.
В министерстве уточнили, как это сделать:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- на главном экране приложения нужно нажать и выбрать "Скачать PDF";
- при возможности лучше распечатать документ.
После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме,
– пообещали в Минобороны.
Напомним, почему за время работы Михаила Федорова на посту министра обороны в Украине ввели новые контракты для добровольного поступления в Силы обороны через приложение Резерв+.
В приложении можно просмотреть вакансии, выбрать направление службы и подать заявку. После этого с кандидатом связывается рекрутер, проводит собеседование, а при согласии контракт можно подписать онлайн.
Новые контракты предусматривают четко определенный срок службы и гарантированную отсрочку после ее завершения.
В Минобороны сообщили, почему более 2 тысяч человек уже подали заявки на заключение такого контракта через Резерв+.