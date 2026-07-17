Відповідне оголошення поширило Міністерство оборони.
Що відомо про зміни у роботі Резерв+?
Так, з 18 до 22 липня застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Ці роботи проводитимуть переважно вночі.
Однак військовозобов'язаним варто подбати про фізичний документ при собі. Можна завчасно завантажити PDF-версію.
У міністерстві уточнили, як це зробити:Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- на головному екрані застосунку треба натиснути та вибрати "Завантажити PDF".
У відомстві радять роздрукувати документ за можливості.
Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі,
– пообіцяли у Міноборони.
Нагадаємо, що за час роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони в Україні запровадили нові контракти для добровільного вступу до Сил оборони через застосунок Резерв+.
У застосунку можна переглянути вакансії, обрати напрям служби та подати заявку. Після цього з кандидатом зв'язується рекрутер, проводить співбесіду, а за згоди контракт можна підписати онлайн.
Нові контракти передбачають чітко визначений термін служби та гарантовану відстрочку після її завершення.
У Міноборони повідомили, що понад 2 тисячі людей вже подали заявки на укладення такого контракту через Резерв+.