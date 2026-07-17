Відповідне оголошення поширило Міністерство оборони.

Що відомо про зміни у роботі Резерв+?

Так, з 18 до 22 липня застосунок Резерв+ може бути тимчасово недоступним через технічні роботи. Ці роботи проводитимуть переважно вночі.

Однак військовозобов'язаним варто подбати про фізичний документ при собі. Можна завчасно завантажити PDF-версію.

У міністерстві уточнили, як це зробити:

на головному екрані застосунку треба натиснути та вибрати "Завантажити PDF".

У відомстві радять роздрукувати документ за можливості.

Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі,

– пообіцяли у Міноборони.

Нагадаємо, що за час роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони в Україні запровадили нові контракти для добровільного вступу до Сил оборони через застосунок Резерв+.

У застосунку можна переглянути вакансії, обрати напрям служби та подати заявку. Після цього з кандидатом зв'язується рекрутер, проводить співбесіду, а за згоди контракт можна підписати онлайн.

Нові контракти передбачають чітко визначений термін служби та гарантовану відстрочку після її завершення.

У Міноборони повідомили, що понад 2 тисячі людей вже подали заявки на укладення такого контракту через Резерв+.