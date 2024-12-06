Впрочем, пользование мобильным приложением не застраховано от форс-мажоров. Например, человека могут остановить на улице сотрудники ТЦК и попросить показать документы, а "Резерв+" не открывается. Глава Черкасского ТЦК Олег Тимошенко объяснил, как следует действовать в таких случаях, передает 24 Канал.

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Придется ли ехать в ТЦК

Тимошенко отметил, что когда человек не имеет возможности предъявить документы, его будут проверять через реестр. Проверка будет происходить на месте. Однако, если возникнут какие-то вопросы, тогда придется посетить ТЦК.

Тимошенко отметил, что рекомендует гражданам носить с собой бумажные документы или распечатку с "Резерва".

К слову, в Черкасском ТЦК ответили, считается ли повестка, которую не успели забрать с почты, врученной.