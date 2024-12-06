Втім, користування мобільним застосунком не застраховане від форс-мажорів. Наприклад, людину можуть зупинити на вулиці співробітники ТЦК і попросити показати документи, а "Резерв+" не відкривається. Очільник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко пояснив, як слід діяти у таких випадках, передає 24 Канал.

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Чи доведеться їхати до ТЦК

Тимошенко зауважив, що коли людина не має змоги пред'явити документи, її перевірятимуть через реєстр. Перевірка відбуватиметься на місці. Однак, якщо виникнуть якісь запитання, тоді доведеться завітати до ТЦК.

Тимошенко зазначив, що рекомендує громадянам носити із собою паперові документи або роздруківку з "Резерву".

Нагадаємо, що Міноборони України планує додати функцію онлайн-трекінгу повісток у застосунок Резерв+, що дозволить військовозобов'язаним відстежувати всі етапи надсилання паперової повістки.

Також вже невдовзі направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) можна буде отримувати через Резерв+. Це станеться до кінця лютого 2025 року.

У "Резерві" можна оформити онлайн-відстрочку від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів, аспірантів і докторантів. Щоб це зробити, потрібно оновити застосунок до версії 1.4.3. Якщо у військовозобов'язаного ще є чинна відстрочка, то зможе податися на наступну лише після закінчення цієї.

До слова, у Черкаському ТЦК відповіли, чи вважається повістка, яку не встигли забрати з пошти, врученою.