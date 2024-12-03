Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону. За її словами, користувачі активно пропонують додати трекінг повісток.

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Військовозобов’язані зможуть відстежувати повістки онлайн

Ця функція дозволить військовозобов'язаним відстежувати всі етапи надсилання паперової повістки.

Технічно організувати трекінг не складно. Ми зараз опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо плюси, мінуси та можливі ризики. Якщо уряд підтримає і буде прийнято відповідне законодавство, ми зможемо розробити цей функціонал дуже швидко,

– заявила Черногоренко.

Заступниця міністра також зазначила, що найближчим часом у Резерв+ можуть з'явитися:

повторне оновлення військово-облікових даних,

запуск відстрочок через застосунок,

можливість підписання смартконтрактів.

Ми прагнемо, щоб до кінця 2025 року всі сервіси ТЦК були інтегровані в Резерв+, створивши повноцінну цифрову альтернативу паперовій бюрократії,

– пояснила вона.

Що таке Резерв+

Мобільний застосунок Резерв+ був запущений навесні 2024 року як електронний кабінет військовозобов'язаних.

Через нього можна:

оновлювати військово-облікові дані,

переглядати інформацію з реєстру "Оберіг",

формувати військово-облікові документи.

Нова функція онлайн-трекінгу повісток може стати важливим кроком у цифровізації військового обліку.