Резерв+ возобновил работу после сбоя

Приложение Резерв+ возобновило работу после технического сбоя, произошедшего накануне вечером. Авторизация и основные функции сервиса уже доступны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как сейчас работает Резерв+?

В Министерстве обороны Украины призвали пользователей обновить приложение до последней версии через App Store или Google Play, чтобы иметь доступ ко всем актуальным функциям.

В то же время в ведомстве предупредили, что отдельные пользователи еще могут сталкиваться с трудностями при работе с приложением. Команды продолжают работать над полным устранением технических проблем.

Работу применения возобновили совместными усилиями команд Министерства обороны и Национального банка Украины. Спасибо за понимание,

– отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне, 1 сентября, в работе Резерв+ произошел технический сбой. Пользователи отмечали, что приложение не обновляло данные, а в отдельных случаях его вообще не удавалось скачать.

Впоследствии в Министерстве обороны объяснили, что для iOS и Android было доступно обновление, однако из-за повышенной нагрузки возникли проблемы с авторизацией и отдельными функциями. Пользователям советовали немного подождать и повторить попытку, поскольку ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время.

Ранее вечером 22 августа из-за технических работ в системе "Трембита" временно были недоступны Резерв+ и Армия+. В Резерв+ во время работ можно было пересматривать только ранее обновленный военно-учетный документ, тогда как функции, связанные с государственными реестрами, не работали, а вот Армия+ была полностью недоступна. Пользователям советовали заранее позаботиться о необходимых документах и, по возможности, иметь бумажные версии.