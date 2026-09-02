Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Як зараз працює Резерв+?

У Міністерстві оборони України закликали користувачів оновити застосунок до останньої версії через App Store або Google Play, щоб мати доступ до всіх актуальних функцій.

Водночас у відомстві попередили, що окремі користувачі ще можуть стикатися з труднощами під час роботи із застосунком. Команди продовжують працювати над повним усуненням технічних проблем.

Роботу застосунку відновили спільними зусиллями команд Міністерства оборони та Національного банку України. Дякуємо за розуміння,

– зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, напередодні, 1 вересня у роботі Резерв+ стався технічний збій. Користувачі зазначали, що застосунок не оновлював дані, а в окремих випадках його взагалі не вдавалося завантажити.

Згодом, у Міністерстві оборони пояснили, що для iOS та Android було доступне оновлення, однак через підвищене навантаження виникли проблеми з авторизацією та окремими функціями. Користувачам радили трохи зачекати й повторити спробу, оскільки ситуація має стабілізуватися найближчим часом.

Раніше, увечері 22 серпня через технічні роботи в системі "Трембіта" тимчасово були недоступні Резерв+ та Армія+. У Резерв+ під час робіт можна було переглядати лише раніше оновлений військово-обліковий документ, тоді як функції, пов'язані з державними реєстрами, не працювали, а от Армія+ була повністю недоступна. Користувачам радили заздалегідь подбати про необхідні документи та, за можливості, мати паперові версії.