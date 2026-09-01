"Резерв+" тимчасово не працював, передає 24 Канал.

Що відомо про збій у "Резерв+"?

Як повідомляли користувачі, застосунок припинив оновлювати дані. Також його не можна було завантажити.

Українці, які мають застосунок, могли побачити таке повідомлення:

У "Резерв+" стався збій / Фото з мережі

На тлі проблем у роботі застосунку українцям радили прихопити із собою паперовий військово-обліковий документ.

Згодом у Міноборони пояснили ситуацію. Там зазначили, що вранці частина користувачів отримала повідомлення про необхідність оновити Резерв+. Наразі оновлення вже доступне на iOS та Android.

Через підвищене навантаження можуть тимчасово виникати складнощі з авторизацією або використанням окремих функцій. Якщо це сталося, зачекайте трохи й повторіть спробу. Ситуація має стабілізуватися найближчим часом. Перепрошуємо за незручності,

– додали у відомості.

Нагадаємо, що збій у "Резерв+" стається не вперше. Зокрема, його зафіксували 3 серпня.

Увечері 22 серпня "Резерв+" та "Армія+" тимчасово не працювали через технічні роботи в системі "Трембіта". У Міноборони попередили, що у "Резерв+" можна буде переглянути лише електронний військово-обліковий документ. Функції, що потребують обміну даними з державними реєстрами, не працюватимуть.

Раніше повідомлялося, що учителі та інші педагогічні працівники шкіл незабаром зможуть оформлювати відстрочку від мобілізації прямо в застосунку "Резерв+". Зараз триває бета-тестування нової послуги. У ньому можуть взяти участь педагоги, які працюють у закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Під час оформлення система самостійно перевірятиме необхідні дані в державних реєстрах. Тому вчителям не потрібно буде збирати довідки та подавати документи через ЦНАП.