"Резерв+" временно не работал, передает 24 Канал.
Что известно о сбое в "Резерв+"?
Как сообщали пользователи, приложение перестало обновлять данные. Также его нельзя было скачать.
Украинцы, имеющие приложение, могли увидеть следующее сообщение:
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В "Резерв+" произошел сбой / Фото из сети
На фоне проблем в работе приложения украинцам советовали прихватить с собой бумажный военно-учетный документ.
Вскоре в Минобороны объяснили ситуацию. Там отметили, что утром часть пользователей получили уведомление о необходимости обновить Резерв+. Обновление уже доступно на iOS и Android.
Из-за повышенной нагрузки могут возникать сложности с авторизацией или использованием отдельных функций. Если это произошло, подождите немного и повторите попытку. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время. Извиняемся за неудобства,
– добавили в ведомости.
Напомним, что сбой в "Резерв+" происходит не впервые. В частности, он был зафиксирован 3 августа.
Вечером 22 августа "Резерв+" и "Армия+" временно не работали из-за технических работ в системе "Трембита". В Минобороны предупредили, что в "Резерве+" можно будет пересмотреть только электронный военно-учетный документ. Функции, требующие обмена данными с государственными реестрами, не будут работать.
Ранее сообщалось, что учителя и другие педагогические работники школ вскоре смогут оформлять отсрочку от мобилизации прямо в приложении "Резерв+". Сейчас идет бета-тестирование новой услуги. В нем могут принять участие педагоги, работающие в заведениях общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки. При оформлении система будет самостоятельно проверять необходимые данные в государственных реестрах. Поэтому учителям не нужно будет собирать справки и подавать документы через ЦНАП.