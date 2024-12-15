Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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Что известно о работах в реестре военнообязанных

Так, 16 декабря с 00:00 до 06:00 часов будут продолжаться технические работы в реестре военнообязанных Оберіг.

Обновление электронного военного документа в приложении Резерв+ может быть временно недоступным,

– указали в Минобороны.

В структуре порекомендовали подготовиться и заранее загрузить PDF электронного военного документа.

В то же время после завершения технических работ сервисы вернутся в норму и будут работать как всегда.

Заметим, ранее в ТЦК объяснили, что делать, если вас остановили на улице для проверки, а приложение Резерв+ не открывается. Начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко указал, что в таком случае человека будут проверять через реестр. Проверка будет происходить на месте. Однако, если возникнут какие-то вопросы, тогда придется посетить ТЦК.