Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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Що відомо про роботи у реєстрі військовозобов'язаних

Так, 16 грудня з 00:00 до 06:00 години триватимуть технічні роботи у реєстрі військовозобовʼязаних Оберіг.

Оновлення електронного військового документа у застосунку Резерв+ може бути тимчасово недоступним,

– вказали у Міноборони.

У структурі порекомендували підготуватися та заздалегідь завантажити PDF електронного військового документа.

Водночас після завершення технічних робіт сервіси повернуться у норму і працюватимуть як завжди.

Зауважимо, раніше у ТЦК пояснили, що робити, якщо вас зупинили на вулиці для перевірки, а застосунок Резерв+ не відкривається. Начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко вказав, що у такому разі людину перевірятимуть через реєстр. Перевірка відбуватиметься на місці. Однак, якщо виникнуть якісь запитання, тоді доведеться завітати до ТЦК.