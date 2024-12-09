Сбежал роскошно: семья Асада владеет недвижимостью в "Москва-Сити" на 40 миллионов долларов

Родственники Башара Асада приобрели по меньшей мере 19 апартаментов в престижном районе "Москва-Сити". Общая стоимость недвижимости, по оценкам экспертов, составляет около 40 миллионов долларов.

В Кремле же якобы не знают об этих приобретениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Global Witness и Financial Times.

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Какой недвижимостью владеет семья Асада в Москве

Расследование о роскошных приобретениях Асада в Москве опубликовали ещё в 2019 году.

Основными владельцами недвижимости стали члены семьи Асада по материнской линии. В частности, 13 объектов принадлежат его двоюродному брату Хафизу Махлуфу, которого обвиняли в пытках в Сирии. Две квартиры зарегистрированы на жену влиятельного бизнесмена Рами Махлуфа. Ещё три объекта принадлежат другим братьям семьи Махлуф.

По меньшей мере 4 квартиры из них жилые. Их покупали через оффшорные компании, зарегистрированные в Ливане.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не располагают информацией об этих покупках. По его словам, рынок недвижимости в России открыт для иностранцев, и такие приобретения – обычная практика.

В 2023 году некоторые из этих апартаментов теоретически могли пострадать от ударов украинских беспилотников. 30 и 1 июля беспилотники ударили по 42-этажке в комплексе IQ-квартал, где и расположены квартиры семейства Асада.