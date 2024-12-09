У Кремлі ж нібито не знають про ці придбання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Witness та Financial Times.

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Якою нерухомістю володіє родина Асада у Москві

Розслідування про розкішні придбання Асада у Москві опублікували ще у 2019 році.

Основними власниками нерухомості стали члени сім'ї Асада за материнською лінією. Зокрема, 13 об’єктів належать його двоюрідному брату Хафізу Махлуфу, якого звинувачували у тортурах у Сирії. Дві квартири зареєстровані на дружину впливового бізнесмена Рамі Махлуфа. Ще три об’єкти належать іншим братам сім’ї Махлуф.

Щонайменше 4 квартири з них житлові. Їх купували через офшорні компанії, зареєстровані в Лівані.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не має інформації про ці покупки. За його словами, ринок нерухомості у Росії відкритий для іноземців, і такі придбання – звичайна практика.

У 2023 році деякі з цих апартаментів теоретично могли постраждати від ударів українських безпілотників. 30 і 1 липня безпілотники вдарили по 42-поверхівці у комплексі IQ-квартал, де і розташовані квартири сімейства Асада.