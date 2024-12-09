У мережі з'явилося відео таємних тунелів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Що знайшли у тунелях Дамаска

На одному з відео зафіксовано маєток генерал-майора Махера аль-Асада, брата сирійського диктатора. На відео видно білі сходи, які ведуть під землю. Далі ще кілька сходових маршів, що спускаються в глибокі тунелі з високими стелями.

Зверніть увагу! Махер Асад відомий як жорстокий командир елітної Четвертої дивізії сирійської армії. Він має звання еквівалентне генерал-майору.

Таємні тунелі у Дамаску: дивіться відео

Тунельний комплекс вражає розмірами – він достатньо широкий, щоб у ньому могли пересуватися вантажівки. ЗМІ припускають, що тунелі могли використовувати для транспортування цінностей, зокрема каптагону та золота.

Додаткові кадри демонструють, що підземні приміщення мають вентиляційні системи, металеві двері із замками, вітальні та спальні кімнати, що свідчить про їх готовність до тривалого перебування.

Нагадаємо, Башар Асад разом з родиною втік до Москви, де йому надали притулок. Рішення допомогти йому ухвалив особисто Путін.