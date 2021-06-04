Режим Лукашенко не сможет выжить без Путина, – Казанский

Александр Лукашенко – это человек подконтрольный главе Кремля. И Россия использует много различных инструментов поддержки режима самопровозглашенного президента Беларуси, без которых он бы не продержался.

Поэтому с этой точки зрения Лукашенко полностью зависимый от Путина. Об этом рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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По его словам, иногда самопровозглашенный глава Беларуси пытается сделать все, чтобы якобы быть максимально неподконтрольным Путину. Но очевидно, что его режим не может автономно существовать без России.

Может ли режим Лукашенко выжить самостоятельно без постоянной поддержки, без откровенных подачек из России? Конечно, нет. Он был бы нежизнеспособен. И очевидно, что так называемое "белорусское экономическое чудо" – это история, которая искусственно поддерживается за счет нефтедолларов,

– подчеркнул участник ТКГ.

И добавил, Лукашенко изображает лояльность, а Россия в ответ регулярно помогает таким образом:

напрямую дает деньги;

открывает рынок и создает все возможные преференции;

Беларусь получает много различных льгот, включая российскую нефть по дешевке, которую там потом перерабатывают и продают дальше.

Путин не делает коротким "поводок", на котором держит Лукашенко, – Казанский

Денис Казанский заметил, что Путин не делает слишком коротким "поводок", на котором держит Лукашенко. Иногда он его приспускает, что помогает самопровозглашенному главе Беларуси иногда делать какие-то заявления, которые для Украины могут выглядеть даже несколько антироссийскими.

По мнению члена украинской делегации в ТКГ, Лукашенко точно не хочет быть губернатором Минской области. Ему хочется быть президентом, главой государства. Поэтому ему невыгодно никакое вливание в Россию. Впрочем, и Кремлю не до конца выгодно какое-то объединение с Беларусью, ведь это серьезный фактор нестабильности.

Это новые санкции, фактически новая территория с населением в 10 миллионов человек, которая будет точно не лояльна. Там всегда будет определенный сепаратизм, большое недовольство. Это угроза российскому режиму уже далеко не молодого Путина,

– объяснил он.

И добавил, глава Кремля сейчас не пойдет на такой аншлюс Беларуси. Его вполне может устраивать то, что есть – полностью управляемый ручной Лукашенко и полунезависимая Беларусь, которая полностью контролируется Россией.

Трансляция с Денисом Казанским: смотрите видео