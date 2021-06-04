Тому з цього погляду Лукашенко повністю залежний від Путіна. Про це розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Зверніть увагу Білорусь отримала 500 мільйонів доларів кредиту після зустрічі Путіна та Лукашенка

За його словами, іноді самопроголошений очільник Білорусі намагається зробити все, щоб нібито бути максимально непідконтрольним Путіну. Але очевидно, що його режим не може автономно існувати без Росії.

Чи може режим Лукашенка вижити самостійно без постійної підтримки, без відвертих подачок з Росії? Звісно, ні. Він був би нежиттєздатний. І очевидно, що так зване "білоруське економічне диво" – це історія, яка штучно підтримується коштом нафтодоларів,

– підкреслив учасник ТКГ.

І додав, Лукашенко зображує лояльність, а Росія у відповідь регулярно допомагає в такий спосіб:

напряму дає гроші;

відкриває ринок і створює всі можливі преференції;

Білорусь отримує багато різних пільг, включно з російською нафтою задешево, яку там потім переробляють і продають далі.

Путін не робить коротким "повідок", на якому тримає Лукашенка, – Казанський

Денис Казанський зауважив, що Путін не робить занадто коротким "повідок", на якому тримає Лукашенка. Іноді він його припускає, що допомагає самопроголошеному главі Білорусі іноді робити якісь заяви, які для України можуть виглядати навіть дещо антиросійськими.

На думку члена української делегації в ТКГ, Лукашенко точно не хоче бути губернатором Мінської області. Йому хочеться бути президентом, главою держави. Тому йому не вигідно ніяке вливання в Росію. Втім і Кремлю не до кінця вигідно якесь об'єднання з Білоруссю, адже це серйозний фактор нестабільності.

Це нові санкції, фактично нова територія з населенням в 10 мільйонів людей, яка буде точно не лояльна. Там завжди буде певний сепаратизм, велике невдоволення. Це загроза російському режиму вже далеко не молодого Путіна,

– пояснив він.

І додав, глава Кремля зараз не піде на такий аншлюс Білорусі. Його цілком може влаштовувати те, що є – повністю керований, ручний Лукашенко і напівнезалежна Білорусь, яка повністю й контролюється Росією.

Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео