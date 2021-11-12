Режим Лукашенко создал миграционный кризис: пропаганда Беларуси работает по схеме Кремля

Ситуация на белорусско-польской границе активно обострилась за последнюю неделю. Режим Олександра Лукашенко создал настоящий миграционный кризис. Тысячи беженцев дежурят под Польшей, ожидая момента прорваться через пограничников.

Белорусские государственные СМИ и кремлёвская пропаганда развернули целую кампанию по дискредитации Запада. Эти медиа пытаются убедить своих граждан в том, что именно Польша ответственна за кризис, а еще – Европейский Союз и, как ни странно, Украина.

Обратите внимание Бандитские методы Путина: для чего Кремлю искусственный миграционный кризис в Европе

Белорусские медиа пошли по кремлевской методичке

По мнению пропаганды, "в Украине одни фашисты", к этому мы уже как-то привыкли. Но как принять тот факт, что "фашисты" теперь, оказывается, и Польше?

Российская пропаганда вообще не меняет свой стиль. Причем она настолько бездумно использует в своей риторике слово "фашист", что даже осмеливается так называть поляков – граждан страны, которая первая пострадала от гитлеровской Германии во времена Второй мировой войны.

Белорусские медиа не стали выдумывать велосипед и пошли по кремлевской методичке: "Польская и литовская сторона, фактически, по-фашистски в прямом смысле относится к этим беженцам: избивают, убивают их, подвергают пыткам".

Не пропустите Мигранты прорвались из Беларуси через польскую границу: видео с места событий

Что самое интересное, для фашистского режима характерны:

подавление оппозиции;

пропаганда и контроль над СМИ;

однопартийная система власти при диктаторе.

Фашизм опирается на насилие, поэтому культивирует наращивание и развитие вооружений. Ничего это не напоминает? Может приходит в голову какая-то очень просторная федерация?

Любой фашистский режим превращает государство в тоталитарную секту, где всё подчинено одному человеку. Фашистское государство агрессивно и стремится к захвату территорий других стран. Оно постоянно отвергает существование и унижает другие народы.

Пропаганда спекулирует на страданиях

Пропагандисты не только неуместно используют терминологию, но и клепают саму пропаганду на коленке. Например, на одном из видео видно, что мигранты на польской границе пускали в глаза мальчика сигаретный дым. Чтобы тот заплакал на камеру.

К теме Пускали в глаза дым: появилось видео, как мигранты на границе Беларуси и Польши создают фейки

Беженцы держали у лица ребенка сигареты, после чего мальчик пошел выступать перед журналистами. Вот так потом появляются истории про распятых мальчиков в трусиках.

Белорусская и российская пропаганда объясняют ситуацию тем, что якобы мигранты бегут от хаоса, который посеял Запад. Власти Беларуси реагируют на происходящее в лучших традициях гибридных войн: они отрицают очевидное и возлагают всю ответственность на того, кто подвергся атаке – на Польшу.

Но почему-то забывают рассказать, что беженцев в сторону польской границы по территории Беларуси активно подталкивают вооруженные люди.

Традиционно отрикошетило и в Украину. Только непонятно: беженцы от нас идут в Беларусь, или с Беларуси ломятся к нам. Потому что есть и та, и другая информация. Но ни одного факта зафиксировано, конечно, не было.

Читайте также Крючок Кремля: что общего между мигрантами и танками на Донбассе

Сценарий до боли напоминает ситуацию с временно оккупированными территориями Украины. Есть как бы "власть", которую в Европе не признают.

И есть кризис, который можно урегулировать, если Европейский Союз пойдет на равноправный диалог с этой как бы "властью", то есть фактически ее признает.



У Лукашенка реагируют на ситуацию на границе традициях гибридных войн / Фото Getty Images

Как бы "власть" таким образом выйдет из-под санкций, а страна из мировой изоляции, но в противовес еще больше погрузится в диктатуру.

Лукашенковская, как и кремлевская, пропаганда цинично выставляет поляков "фашистами". Они спекулируют на страданиях женщин и детей и создают фейки. И в каждой информации выделяют основную мысль: все может закончиться в момент. Нужно только Европе об этом попросить у белорусского диктатора.