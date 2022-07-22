Режим лукашенко уже трещит, нужно усиливать санкции, – белорусский оппозиционер

Риторика самопровозглашенного белорусского диктатора александра лукашенко не меняется. Его режим уже трещит по швам благодаря санкциям Евросоюза.

Несмотря на это, лукашенко не изменит свою политику. Об этом 24 каналу рассказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, бывший дипломат и экс-министр культуры.

Внимание лукашенко в очередной раз заговорил об отходе от власти – на этот раз вспомнил о войне в Украине

По его словам, беларусь и дальше будет единственным союзником россии.

Это единственная его опора, чтобы в дальнейшем сохранить его нелегитимные власти в беларуси,

– сказал Латушко.

Поэтому, подчеркнул, фактически все, что произносит лукашенко – нарратив кремля. И заверил, что тезис, мол, если бы ему не удалось сохранить власть, то Украине было бы намного хуже, – ошибочен.

"Лживость состоит в том, что ни одна демократическая власть в беларуси никогда бы не инициировала ни одной агрессии или антиукраинских акций или действий. У нас нет для этого ни оснований, ни причин – как исторических, так и текущих", – добавил оппозиционер.

Угроза со стороны беларуси

И отметил, что он уверен в победе Украины, а лукашенко – просто сказочный лжец. Однако это не отменяет факта вероятной угрозы со стороны беларуси.

"Так что нужно усилить давление на режим лукашенко через санкции, уголовную ответственность и последующую полную изоляцию. Режим лукашенко трещит, экономика падает. Дестабилизация режима лукашенко в Беларуси больше гарантирует не вхождение войск в Украину, чем тезис о том, чтобы не "раздражать дикатора", – подытожил Латушко.

лукашенко снова опозорился на интервью и заговорил об уходе от власти

Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко снова опозорился на интервью. В этот раз он попытался оправдать войну против Украины и нежелание покидать свой пост.

Так, тот заявил, что остается у власти, потому что это якобы "решение его народа". По его мнению, ему удалось спасти беларусь от судьбы Украины.

Также лукашенко вполне серьезно считает, что Украине нужно сдаться и принять условия россии.

Более того, он просит Запад не предоставлять Украине оружие, которое бьет на 200 – 300 километров.

Режим лукашенко трещит: смотрите видео