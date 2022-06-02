А поражение России и вывод вражеских войск с украинской территории сильно ослабит страну-агрессорку на десятилетие, если это государство еще будет. Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Внимание Оккупанты обстреляли Очеретино в Донецкой области: частично разрушен Центр безопасности граждан

По его словам, на Западе скажут, что Россия достаточно ослабнет, когда территориальная целостность Украины восстановится. Тогда кремлевского диктатора Путина отстранят от власти.

Режим Путина упадет через два дня после возвращения Донецка Украине, я вас уверяю,

– считает публицист.

Однако основная опасность состоит в том, чтобы это "ослабление" России вдруг не затянулось. Это может произойти в случае, когда российским властям удастся запихнуть в головы своему народу, мол, "страшные украинцы и европейцы идут уничтожать русский народ". Именно это мнение нужно из них выбивать, подчеркнул Пионтковский.

Ситуация на Донбассе сейчас напряженная

Российские войска продолжают жесткие обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. Только в течение суток 1 июня от попадания снарядов врага погибли 4 гражданских.

Оккупанты всю ночь били из артиллерии по позициям ВСУ вблизи Авдеевки, утром обстреляли старую часть города и территорию Авдеевского коксохимического завода.

Значительные разрушения зафиксировали в поселке Очеретино. Там российские изверги уничтожили из артиллерии Центр безопасности граждан, несколько жилых домов, магазин и повредили ЦНАП.

В 5 утра произошел авиаудар по Славянску. Разрушены три частных дома, но обошлось без жертв.

Всего от 24 февраля погиб 461 мирный житель Донбасса. А 1202 человека получили ранения. Однако эти цифры нельзя считать полными, поскольку невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Карта обстрелов Донецкой области / Изображение с телеграммы Павла Кириленко

Режим Путина упадет через 2 дня после возвращения Донецка Украине: смотрите видео