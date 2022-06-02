А поразка Росії та виведення ворожих військ з української території сильно послабить країну-агресорку на десятиліття, якщо ця держава ще буде існувати. Про це 24 каналу сказав російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

Увага Окупанти обстріляли Очеретине на Донеччині: частково зруйнований Центр безпеки громадян

За його словами, на Заході скажуть, що Росія достатньо ослабне, коли територіальна цілісність України відновиться. Тоді кремлівського диктатора Путіна усунуть від влади.

Режим Путіна впаде за два дні після повернення Донецька Україні, я вас запевняю,

– вважає публіцист.

Однак основна небезпека полягає в тому, щоб це "послаблення" Росії раптом не затягнулося. Це може статися у випадку, коли російській владі вдасться запхати у голови своєму народу, мовляв, "страшні українці та європейці йдуть знищувати російський народ". Саме цю думку треба із них вибивати, наголосив Піонтковський.

Ситуація на Донеччині зараз напружена

Російські війська продовжують жорсткі обстріли мирних населених пунктів Донеччини. Лише протягом однієї доби 1 червня від влучання снарядів ворога загинули 4 цивільних.

Окупанти всю ніч гатили з артилерії по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки, вранці обстріляли стару частину міста та територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Значні руйнування зафіксували в селищі Очеретине. Там російські нелюди знищили з артилерії Центр безпеки громадян, кілька житлових будинків, магазин і пошкодили ЦНАП.

О 5 ранку стався авіаудар по Слов'янську. Зруйновано три приватних будинки, але обійшлося без жертв.

Загалом від 24 лютого загинув 461 мирний житель Донеччини. А 1202 людини зазнали поранень. Проте ці цифри не можна вважати повними, бо наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Карта обстрілів Донецької області / Зображення з телеграму Павла Кириленка

Режим Путіна впаде через 2 дні після повернення Донецька Україні: дивіться відео