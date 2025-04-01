Соглашение надо юридически оформить, – Плетенчук о режиме тишины в Черном море

В военно-морских силах ВСУ прокомментировали режим тишины в Черном море. Там рассказали, при каких условиях сложно соблюдать любые соглашения.

Об этом 1 апреля в эфире "Новости.LIVE" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал. По его словам, прежде всего необходимо ждать завершения переговорного процесса.

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Режим тишины в Черном море

Плетенчук рассказал, что для того, чтобы соблюдать условия определённого соглашения, его надо сначала соответствующим образом подготовить. По состоянию на сейчас формализованного документа с требованиями не существует.

Соответственно, говорить о соблюдении любых договоров довольно трудно. Поэтому, конечно, нам следует дождаться окончания процесса переговоров и их юридического оформления,

– заявил спикер.

К слову, Украина вместе с партнерами постоянно следит за ситуацией на воде и в воздухе. Однако россияне не могут покидать восточную часть Черного моря, где они имеют формальное юридическое право находиться.