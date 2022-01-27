Режим тишины может стать основой для прогресса, – Офис Президента о "Норманди" советников
Источник:24 канал
В Офисе Президента прокомментировали встречу советников лидеров Нормандского формата. У Зеленского назвали разговор содержательным и актуальным.
Как рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, встреча позволила вернуть конструктивную канву нормандского формата.
Важно Переговоры продолжались более 8 часов: о чем договорились советники "нормандской четверки"
По словам Подоляка, важно то, что Россия согласилась с тем, что режим прекращения огня должен реально функционировать.
Если тишина будет настоящей, то это может стать основой для прогресса в других направлениях. Мы не рассматриваем эту встречу как один элемент, это часть общих переговорных усилий, направленных на деэскалацию и гарантирование мира для Украины.
– подчеркнул советник руководителя ОП.
Как озвучивалось, следующая встреча в нормандском формате на уровне советников состоится через 2 недели. Подоляк подытожил, что нормандский формат активизирован и может дать результат.
Главное о встрече советников нормандского формата
Советники лидеров стран Нормандского формата встретились в Париже 26 января. Их переговоры продолжались более 8 часов. После этого Андрей Ермак и Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:
- Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.
- Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений минских соглашений".
Следующие переговоры советников лидеров "нормандской четверки" состоятся через 2 недели. Точной даты еще не назвали.
Брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео