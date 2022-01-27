Режим тишины может стать основой для прогресса, – Офис Президента о "Норманди" советников

В Офисе Президента прокомментировали встречу советников лидеров Нормандского формата. У Зеленского назвали разговор содержательным и актуальным.

Как рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, встреча позволила вернуть конструктивную канву нормандского формата.

Важно Переговоры продолжались более 8 часов: о чем договорились советники "нормандской четверки"

По словам Подоляка, важно то, что Россия согласилась с тем, что режим прекращения огня должен реально функционировать.

Если тишина будет настоящей, то это может стать основой для прогресса в других направлениях. Мы не рассматриваем эту встречу как один элемент, это часть общих переговорных усилий, направленных на деэскалацию и гарантирование мира для Украины.

– подчеркнул советник руководителя ОП.

Как озвучивалось, следующая встреча в нормандском формате на уровне советников состоится через 2 недели. Подоляк подытожил, что нормандский формат активизирован и может дать результат.

Главное о встрече советников нормандского формата

Советники лидеров стран Нормандского формата встретились в Париже 26 января. Их переговоры продолжались более 8 часов. После этого Андрей Ермак и Дмитрий Козак дали отдельные пресс-конференции:

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры можно считать "реанимацией нормандского формата". По его словам, стороны договорились, что перемирие на Донбассе должно соблюдаться безусловно.

Представитель России Дмитрий Козак назвал встречу "непростой" и заявил, что ее основной целью была "инвентаризация различных прочтений минских соглашений".

Следующие переговоры советников лидеров "нормандской четверки" состоятся через 2 недели. Точной даты еще не назвали.

Брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки": смотрите видео