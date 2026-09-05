"Не может быть односторонним": в ВСУ для СМИ прокомментировали информацию о режиме прекращения огня

Вооруженные Силы Украины выполняют оборонительные задачи в обычном режиме в соответствии с утвержденным планом. В Главном управлении по связям ВСУ подчеркнули, что режим прекращения огня не может быть односторонним, поскольку это создает угрозу для жизни военнослужащих.

Об этом"Суспильному" сообщили в Вооруженных силах Украины.

Какова ситуация на фронте?

Из различных подразделений поступают уточнения относительно ограничений на отдельных уровнях боевых действий. Ситуация на линиях обороны остается под контролем украинских защитников.

Украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи по обороне государства в соответствии с разработанным планом. В ведомстве подчеркнули риски одностороннего прекращения огня.

Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме,

– отметил собеседник.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов в эфире "Суспильне Студия" рассказал о наличии распоряжения Генерального штаба ВСУ, касающегося отсутствия огневого поражения на оперативную глубину. В то же время на тактическом уровне никаких ограничений на ведение огня и боевых действий для подразделения не вводилось.

Представители управления двух бригад, действующих в Донецкой области, опровергают данные о введении режима тишины. Аналогичную позицию озвучили и в бригаде, выполняющей задачи на севере Харьковской области.

Напомним, по информации источников 24 Канала в Силах обороны, украинские военные получили приказ соблюдать режим тишины. Предварительно он должен действовать в течение четырех суток – с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

Ранее Владимир Зеленский также заявлял, что Украина в этот период будет воздерживаться от ударов по территории России, чтобы обеспечить безопасность американской делегации. Президент подчеркнул, что такое решение было принято исключительно из соображений безопасности гостей из США, а не в пользу противника, и выразил надежду, что Россия также будет придерживаться аналогичной паузы.

Впоследствии в СМИ распространялись разные версии о том, действительно ли будет режим тишины. В частности, источники медиа в Офисе Президента уверяли, что украинским военным не давали приказа останавливать боевые действия – речь шла только о возможной паузе в воздушных ударах во время визита американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

В то же время источники в Конгрессе США заявляли о договоренности о перемирии с 5 по 8 сентября, однако ее формат остается непонятным. Среди украинских командиров также не было единой позиции: одни отрицали получение соответствующих приказов, другие подтверждали их, а часть не комментировала ситуацию.