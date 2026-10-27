В Херсонской области режим тишины распространили за пределы Олешок: Мелания Трамп рассказала подробности

Режим тишины между Украиной и Россией в Херсонской области вступил в силу 27 октября и продлится до 1 ноября. Его географическая зона была расширена за пределы города Олешки для обеспечения безопасного проезда гуманитарных конвоев.

Согласно сообщению первой леди США Мелании Трамп в социальной сети X, прекращение огня вступило в силу в 04:00 по московскому времени.

Что сказала Мелания Трамп о режиме тишины в Олешках?

Она отметила, что на данный момент нарушений договоренностей с обеих сторон не зафиксировано.

Введение режима начали на два дня раньше запланированного графика. Такой шаг объяснили необходимостью гарантировать безопасность гражданского населения и ускорить оказание крайне необходимой гуманитарной помощи жителям региона.

Введение режима тишины подтвердил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал договоренности по снижению военной напряженности на юге Украины самой значительной деэскалацией с 2022 года.

В целом известно о трех шагах по спасению мирных жителей в Олешках: введение режима тишины, доставка гуманитарной помощи и обеспечение свободного передвижения местных жителей.

Какова роль США в деэскалации в Олешках?

К гуманитарной операции в Олешках привлечена американская сторона. Главный советник Мелании Трамп Марк Бекмен сообщил, что Newsmax планирует отправить в город журналистов для освещения ее хода. По его словам, Россия заверила Украину и США, что будет уважать выбор местных жителей – остаться дома или уехать. В то же время подробности механизмов защиты не раскрыли.

Локальное перемирие может показать, способны ли Киев и Москва выполнять гуманитарные договоренности, однако само по себе не приблизит окончание войны без четких обязательств и гарантий безопасности.