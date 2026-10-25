"Враг может разминировать в Олешках только дороги в сторону России, чтобы вывезти украинцев", – Зеленский

Во вторник, 27 октября, в оккупированных Олешках вступит в силу "режим тишины". Президент подчеркнул, что россияне не пойдут на то, чтобы безоговорочно отпустить людей на подконтрольную территорию.

Вероятно, оккупанты разминируют только дороги, ведущие на территорию России. Об этом Зеленский заявил в интервью ведущей Алле Мазур.

Что сказал президент?

Глава государства рассказал, что США предложили ввести "режим тишины" в районе Олешек с 27 октября. Прекращение огня продлится несколько дней для проведения гуманитарной миссии. В городе будут находиться американцы, украинцы и россияне.

Во время "режима тишины" россияне должны провести разминирование дорог и эвакуацию местных жителей. Президент беседовал с омбудсменом, Службой безопасности и военными.

Безусловно, Россия будет делать все, чтобы разминировать дороги так, чтобы эти люди ушли в сторону России и остались там. Они же не пойдут на то, чтобы просто отпустить людей,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что часть людей тем или иным образом будет эвакуирована на подконтрольную Украине территорию. Глава государства отметил, что главное – разблокировать людей и спасти жизни.

Желательно, чтобы они смогли достичь своей цели и эвакуироваться сюда, к нам, в Украину, которая им все даст и поддержит,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что Россия обязательно будет использовать "режим тишины" для провокаций и распространения собственной пропаганды.