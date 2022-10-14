До 70% поступившего – не будет озвучено, – Черник подытожил результаты "Рамштайна"
На встрече в формате "Рамштайн" 12 октября обсуждались новые поставки оружия Украине. Приоритетом для стран Запада станет предоставление Киеву систем ПВО.
Однако не все, о чем говорилось на "Рамштайне", вышло в публичное пространство. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
Обратите внимание В приоритете – три момента, – военный эксперт назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине
"Все будет происходить в режиме секретности"
По его словам, также не обнародованы все виды оружия, которые получит Украина.
Мы должны понимать, что близко 70% того, что реально поступит в Украину, не будет озвучено. И это очень правильно. Это будет происходить в режиме секретности, который подходит данной ситуации,
– подчеркнул Черник.
Он добавил, что разведке врага придется изрядно поработать, чтобы узнать, что на самом деле передали украинцам.
Получит ли Украина помощь, в которой нуждается
Черник отметил, что в США уже стартовал новый финансовый год, и для Украины предусмотрена большая финансовая помощь.
44 миллиарда долларов на ленд-лиз есть. 12 миллиардов долларов дополнительно по пакету прямой помощи Украине есть. Это очень-очень большие деньги. На эти средства целево будет закуплено все, что нам нужно,
– сказал военный эксперт.
По словам Черника, на сегодняшний день наибольшим приоритетом для Украины остаются системы ПВО.
"Те системы ПВО, которые были озвучены – это только вершина айсберга. Это лишь часть ручейка, который мы видим", – отметил он.
"Коллективный Запад окончательно обернулся против Путина"
Черник добавил, что "Рамштайн-6" принес очень хорошие результаты для Украины.
Самая главная хорошая новость – коллективный Запад окончательно и безвозвратно обернулся против Путина и против России,
– подчеркнул военный эксперт.
Почему Украина не получит оружие быстро
В то же время, он призвал не поднимать планку ожидания, ведь производство оружия – это длительный технологический процесс.
Как бы это ни цинично звучало, капиталисты умеют считать свои деньги. Не может быть, что они поставили завод на конвейер на 400 единиц зенитно-ракетных комплексов и изготовили их. А потом встал бы вопрос, что же делать с этим заводом и со специалистами? Нет, они все считают с юридическими и социальными последствиями,
– сказал военный эксперт.
Черник добавил, что все расчеты того, как будут работать предприятия по изготовлению оружия в США, займут некоторое время. Поэтому Украина не сможет получить вооружение так быстро, как хотелось бы.
Петр Черник оценил новую помощь от Запада: смотрите видео
Военная помощь от партнеров: главное
- После того, как Россия несколько дней массово обстреливала украинские города, страны-члены НАТО решили оказать военную помощь Украине. Главный акцент страны НАТО сделали на усилении ПВО Украины.
- В частности, Испания передаст Украине 4 американские системы ПВО Hawk. Во многих странах их уже сняли с вооружения. Однако для защиты неба Hawk может сыграть немаловажную роль.
- Великобритания объявила о передаче Украине ракет AIM-120 AMRAAM. Ракеты AMRAAM могут использоваться вместе с системой противовоздушной обороны NASAMS, которую обещают передать США.