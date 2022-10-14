До 70% поступившего – не будет озвучено, – Черник подытожил результаты "Рамштайна"

На встрече в формате "Рамштайн" 12 октября обсуждались новые поставки оружия Украине. Приоритетом для стран Запада станет предоставление Киеву систем ПВО.

Однако не все, о чем говорилось на "Рамштайне", вышло в публичное пространство. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Обратите внимание В приоритете – три момента, – военный эксперт назвал оружие, которое наиболее необходимо Украине

"Все будет происходить в режиме секретности"

По его словам, также не обнародованы все виды оружия, которые получит Украина.

Мы должны понимать, что близко 70% того, что реально поступит в Украину, не будет озвучено. И это очень правильно. Это будет происходить в режиме секретности, который подходит данной ситуации,

– подчеркнул Черник.

Он добавил, что разведке врага придется изрядно поработать, чтобы узнать, что на самом деле передали украинцам.

Получит ли Украина помощь, в которой нуждается

Черник отметил, что в США уже стартовал новый финансовый год, и для Украины предусмотрена большая финансовая помощь.

44 миллиарда долларов на ленд-лиз есть. 12 миллиардов долларов дополнительно по пакету прямой помощи Украине есть. Это очень-очень большие деньги. На эти средства целево будет закуплено все, что нам нужно,

– сказал военный эксперт.

По словам Черника, на сегодняшний день наибольшим приоритетом для Украины остаются системы ПВО.

"Те системы ПВО, которые были озвучены – это только вершина айсберга. Это лишь часть ручейка, который мы видим", – отметил он.

"Коллективный Запад окончательно обернулся против Путина"

Черник добавил, что "Рамштайн-6" принес очень хорошие результаты для Украины.

Самая главная хорошая новость – коллективный Запад окончательно и безвозвратно обернулся против Путина и против России,

– подчеркнул военный эксперт.

Почему Украина не получит оружие быстро

В то же время, он призвал не поднимать планку ожидания, ведь производство оружия – это длительный технологический процесс.

Как бы это ни цинично звучало, капиталисты умеют считать свои деньги. Не может быть, что они поставили завод на конвейер на 400 единиц зенитно-ракетных комплексов и изготовили их. А потом встал бы вопрос, что же делать с этим заводом и со специалистами? Нет, они все считают с юридическими и социальными последствиями,

– сказал военный эксперт.

Черник добавил, что все расчеты того, как будут работать предприятия по изготовлению оружия в США, займут некоторое время. Поэтому Украина не сможет получить вооружение так быстро, как хотелось бы.

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