Режимом тишины в Сирии довольны: погибли "всего" 15 человек

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с начала суток 6 марта. В Сирии говорят, что соглашение работает: военных самолетов в течение дня в небе не было. Правда, утром в перестрелках погибли 15 человек.

Сирийский Центр мониторинга прав человека обнародовал отчет о первом дне режима прекращения огня в Сирии, пишет AFP .

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Впервые за много месяцев в воздушном пространстве Идлиба не заметили ни одного военного самолета – ни турецкого, ни сирийского.

Однако, как уточнил руководитель Центра мониторинга Рами Абдель Рахман, еще до рассвета в перестрелках погибли 6 бойцов Асада и 9 повстанцев. Но в целом, по словам Рахмана, военные придерживаются соглашения о прекращении огня.

Сирийское государственное информационное агентство SANA также рапортует о спокойствии в регионе. Диктатор Сирии Башар Асад звонил Владимиру Путину в пятницу, 6 марта, вечером и сказал, что доволен соглашением.

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, почти 6:00 лично говорили о Сирии в Москве. И им удалось договориться о перемирии: в полночь с 5 на 6 марта начал действовать режим прекращения огня в Идлибе

Далее в течение 7 дней стороны должны создать коридор безопасности по линии разграничения в 6 километрах к югу и 6 километров к северу от трассы М4. А уже с 15 марта Россия и Турция начнут совместное патрулирование территории.

Достижению этих договоренностей предшествовало серьезное обострение ситуации в Сирии: поддерживаемые Россией войска Асада напали на турецких военных 27 февраля и убили 36 человек.

После атаки Турция открыла границу с ЕС для беженцев, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. А также объявила о начале новой военной операции в Сирии - "Весенний щит".