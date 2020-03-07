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      Режимом тишины в Сирии довольны: погибли "всего" 15 человек

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      Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе с начала суток 6 марта. В Сирии говорят, что соглашение работает: военных самолетов в течение дня в небе не было. Правда, утром в перестрелках погибли 15 человек.

      Сирийский Центр мониторинга прав человека обнародовал отчет о первом дне режима прекращения огня в Сирии, пишет AFP.

      К теме Турция перед началом перемирия ответила на нападение войск Асада: 21 погибший

      Впервые за много месяцев в воздушном пространстве Идлиба не заметили ни одного военного самолета – ни турецкого, ни сирийского.

      Однако, как уточнил руководитель Центра мониторинга Рами Абдель Рахман, еще до рассвета в перестрелках погибли 6 бойцов Асада и 9 повстанцев. Но в целом, по словам Рахмана, военные придерживаются соглашения о прекращении огня.

      Сирийское государственное информационное агентство SANA также рапортует о спокойствии в регионе. Диктатор Сирии Башар Асад звонил Владимиру Путину в пятницу, 6 марта, вечером и сказал, что доволен соглашением.

      Конфликт в Сирии и соглашение Путина и Эрдогана: коротко

      • Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, почти 6:00 лично говорили о Сирии в Москве. И им удалось договориться о перемирии: в полночь с 5 на 6 марта начал действовать режим прекращения огня в Идлибе
      • Далее в течение 7 дней стороны должны создать коридор безопасности по линии разграничения в 6 километрах к югу и 6 километров к северу от трассы М4. А уже с 15 марта Россия и Турция начнут  совместное патрулирование территории.
      • Достижению этих договоренностей предшествовало серьезное обострение ситуации в Сирии: поддерживаемые Россией войска Асада напали на турецких военных 27 февраля и убили 36 человек.
      • После атаки Турция открыла границу с ЕС для беженцев, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. А также объявила о начале новой военной операции в Сирии - "Весенний щит".

      Важно! Союзником сирийского диктатора Асада в войне с оппозицией является Россия. Через Асада Кремль хочет укрепить влияние на Ближнем Востоке. 

      Сирия
      Война в Сирии: что следует знать и понимать / Инфографика 24 канала

      Не могут позволить открытую войну: почему Эрдоган и Путин решили договариваться - читайте в материале 24 канала.

      Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма
      6 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Атака России на Турцию в Сирии Владимир Путин Башар Асад Ближний Восток Реджеп Эрдоган Война в Сирии
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