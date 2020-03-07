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      Режимом тиші у Сирії задоволені: загинули "лише" 15 людей

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      Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Сирії з 6 березня / Колаж 24 каналу

      Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі з початку доби 6 березня. У Сирії кажуть, що угода працює: військових літаків протягом дня у небі не було. Щоправда, зранку у перестрілках загинули 15 людей.

      Сирійський Центр моніторингу прав людини оприлюднив звіт про перший день режиму припинення вогню у Сирії, пише AFP.

      До теми Туреччина перед початком перемир'я відповіла на напад військ Асада: 21 загиблий

      Уперше за багато місяців у повітряному просторі Ідлібу не помітили жодного військового літака – ані турецького, ані сирійського.

      Однак, як уточнив керівник Центру моніторингу Рамі Абдель Рахман, ще до світанку у перестрілках загинули 6 бійців Асада та 9 повстанців. Та загалом, за словами Рахмана, військові дотримуються угоди про припинення вогню.

      Сирійське державне інформаційне агентство SANA також рапортує про спокій у регіоні. Диктатор Сирії Башар Асад телефонував Володимиру Путіну у п'ятницю, 6 березня, ввечері та сказав, що задоволений угодою.

      Конфлікт в Сирії та угода Путіна й Ердогана: коротко

      • Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, майже 6 годин особисто говорили про Сирію у Москві. І їм таки вдалося домовитися про перемир'я: опівночі з 5 на 6 березня почав діяти режим припинення вогню в Ідлібі.
      • Далі протягом 7 днів сторони повинні створити коридор безпеки по лінії розмежування у 6 кілометрів на південь та 6 кілометрів на північ від траси М4. А вже з 15 березня Росія та Туреччина розпочнуть спільне патрулювання території.
      • Досягненню цих домовленостей передувало серйозне загострення ситуації в Сирії: підтримувані Росією війська Асада напали на турецьких військових 27 лютого та вбили 36 людей.
      • Після атаки Туреччина відкрила кордон з ЄС для біженців, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. А також оголосила про початок нової військової операції у Сирії – "Весняний щит".

      Важливо! Союзником сирійського диктатора Асада у війні з опозицією є Росія. Через Асада Кремль хоче зміцнити вплив на Близькому Сході. 

      Сирія
      Війна в Сирії: що слід знати та розуміти / Інфографіка 24 каналу

      Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятися – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Емілі Ратажковскі у зйомці для бренду білизни: гарячі фото
      6 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Атака Росії на Туреччину в Сирії Володимир Путін Башар Асад Близький Схід Реджеп Ердоган Війна у Сирії
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