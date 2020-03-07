Режимом тиші у Сирії задоволені: загинули "лише" 15 людей

Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню у сирійському Ідлібі з початку доби 6 березня. У Сирії кажуть, що угода працює: військових літаків протягом дня у небі не було. Щоправда, зранку у перестрілках загинули 15 людей.

Сирійський Центр моніторингу прав людини оприлюднив звіт про перший день режиму припинення вогню у Сирії, пише AFP.

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Уперше за багато місяців у повітряному просторі Ідлібу не помітили жодного військового літака – ані турецького, ані сирійського.

Однак, як уточнив керівник Центру моніторингу Рамі Абдель Рахман, ще до світанку у перестрілках загинули 6 бійців Асада та 9 повстанців. Та загалом, за словами Рахмана, військові дотримуються угоди про припинення вогню.

Сирійське державне інформаційне агентство SANA також рапортує про спокій у регіоні. Диктатор Сирії Башар Асад телефонував Володимиру Путіну у п'ятницю, 6 березня, ввечері та сказав, що задоволений угодою.

Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, майже 6 годин особисто говорили про Сирію у Москві. І їм таки вдалося домовитися про перемир'я: опівночі з 5 на 6 березня почав діяти режим припинення вогню в Ідлібі.

Далі протягом 7 днів сторони повинні створити коридор безпеки по лінії розмежування у 6 кілометрів на південь та 6 кілометрів на північ від траси М4. А вже з 15 березня Росія та Туреччина розпочнуть спільне патрулювання території.

Досягненню цих домовленостей передувало серйозне загострення ситуації в Сирії: підтримувані Росією війська Асада напали на турецьких військових 27 лютого та вбили 36 людей.

підтримувані Росією війська Асада напали на турецьких військових 27 лютого та вбили 36 людей. Після атаки Туреччина відкрила кордон з ЄС для біженців, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. А також оголосила про початок нової військової операції у Сирії – "Весняний щит".