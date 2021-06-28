Курьезы в прямом эфире и самые большие страхи: режиссер ТВ откровенно рассказала о работе

Профессия режиссера на телевидении предусматривает широкий спектр обязанностей и большую ответственность во время прямого эфира. В то же время такая работа имеет ряд преимуществ и недостатков.

Яна Бордунис – режиссер телевидения. Она рассказала интересные факты о своей работе, а также назвала самые большие страхи во время прямого эфира.

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Почему вы выбрали профессию режиссера?

Мои родители работали на телевидении. С самого рождения я уже ползала здесь и впитывала всю эту атмосферу, но не планировала становиться режиссером. Я хотела быть экономистом, однако потом поняла, что не умею считать деньги.



Режиссер Яна Бордунис / Скриншот из видео 24 канала

Чувствуете ли адреналин во время прямого эфира?

Каждый прямой эфир – это необычайный адреналин. Ты понимаешь, что это большая ответственность и любой твой неверный шаг сразу влияет на процесс и на картинку. Более того, если другой человек сделал неверное движение, то в результате только ты можешь попытаться как-то исправить и спасти ситуацию.

Какой у вас профессиональный сленг?

Например, когда мы кадрируем человека и мне кажется, что над ним слишком много "воздуха", то мы можем сказать "срежь башню" или "подрежь воздух".

На телевидении есть 3 основных плана – большой, средний и общий. Мы их называем "молочный" и "пасхальный".

Также на телевидении есть такие понятия: БЗ – видео без звука; синхрон – закадровый текст, ВМЗ – то, что зритель знает как сюжет. Также еще одно понятие – ЗТМ. Это когда в эфир проходит черный пустой кадр.

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Были ли курьезные моменты во время прямого эфира?

Ситуаций смешных очень много. Они настолько часто случаются, что уже становятся определенной нормой. Любой прямой эфир – это всегда смешной или несмешной момент. Были моменты, когда что-то падает в кадре, когда кто-то выползает из-под кадра, когда не успевают прикрепить микрофон и звукорежиссер ползет или прячется под столом.



Во время прямых эфиров случаются курьезы / Скриншот из видео 24 канала

Очень часто были случаи, когда нажимаешь не ту кнопку и даешь в эфир, например, в лучшем случае ведущего, который зевает, а в худшем – я не могу сказать. Поскольку мы работаем в команде, то курьез каждого, это, по сути, мой курьез.

Бывает такое, что звукорежиссеры забывают выключить ведущего во время сюжета и все наши разговоры между собой проходят в эфир, что забавляет зрителя.

Все ли кнопки на студийном пульте вы знаете?

Если вы видели пульт, то знаете, что там, как минимум, от 50 кнопок. Конечно, я не знаю всех. Однако есть инжернер, который уже должен быть осведомлен со всеми кнопками и настраивать их. Если ты знаешь хотя бы несколько, то уже можешь создать красоту.



Режиссерский пульт / Скриншот из видео 24 канала

Что самое страшное для режиссера?

Самое страшное, особенно для режиссера прямого эфира, опоздать на эфир. Это вот снится – проспать, опоздать, нажать не на ту камеру. Также страшно для режиссера оказаться не за камерой, а перед ней и почувствовать нас себе все то, что чувствуют те, на кого мы кричим.

Как изменилась работа после внедрения новых технологий?

Сейчас у нас все видео запускаются с компьютера. Там достаточно нажать одну кнопку. Ассистент нажимает и в эфир идет какой-то сюжет. Раньше это все было на кассетах. Соответственно если наполнением является 50 БЗ, то это 50 кассет, которые надо принести.

У меня, к сожалению, не было ассистента. Это все носила я. Были моменты, когда с лестницы ты бежишь с этими корзинами и молишься, чтобы не упасть и не рассыпать все, потому что через минуту у тебя эфир.

Постоянно путала кассеты, расписывала не те тайм-коды и тогда начиналась паника. Ведущий не знает, как выпутаться, что сказать в такой ситуации.

Что больше всего раздражает в работе режиссера?

Очень сильно раздражает, когда нет контакта – кто-то не слышит или не понимает твоей команды, делает все наоборот и соответственно процесс "летит". Также не нравится, когда операторы не надевают наушники и приходится наугад управлять. Ты не понимаешь, что будет дальше.



Яна Бордунис поделилась особенностями работы / Скриншот из видео 24 канала

Еще раздражает рано просыпаться, поэтому если вы "сова", то не советую вам выбирать эту профессию.

Что больше всего нравится в вашей работе?

В профессии режиссера меня привлекает работа в коллективе, который является абсолютно разным. Это выстраивание коммуникации, "прокачка" каких-то навыков, возможность себя творчески проявить, что-то переделать, придумать новое и воплотить его в жизнь.

Также это драйв, адреналин от прямого эфира, который действительно сравним с прыжком с парашютом. Это все очень стимулирует.