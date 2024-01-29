Вдвое больше Монако: журналисты нашли в Карелии "тайную резиденцию" Путина с водопадом
Пока россияне массово погибают в Украине, пытаясь реализовать амбиции своего диктатора, он оккупирует народную собственность. Так, одна из резиденций Путина расположена на территории, которая должна была входить в состав национального парка "Ладожские шхеры".
Однако этот участок земли “почему-то” исключили из охраняемых территорий. Журналисты показали, как роскошно живет глава Кремля.
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Оккупировал даже водопад
Так, тайная резиденция Владимира Путина расположена в Карелии у Ладожского озера.
В частности, на берегу залива Марьялахти расположены:
- три дома в современном стиле. Возле одного из домов насыпь появившаяся после начала войны. Вероятно, на нем установлен зенитный комплекс "Панцирь-С1";
- две вертолетные площадки;
- несколько пирсов для яхт;
- форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины;
- четырехметровый водопад Марьялахти с беседкой. Вокруг него установлено ограждение с колючей проволокой и круглосуточную охрану.
Эту "дачу" Путина строили 10 лет. Впервые о ней стало известно с 2016 года. Но до сих пор подробных фото и видео ее "внешнего вида" и "начинки" не было.
Площадь резиденции с учетом огороженных лесов и заливов составляет 4 квадратных километра, что вдвое больше княжества Монако.
Местные жители говорят, что Путин появляется здесь по меньшей мере раз в год после посещения Валаамского монастыря.
Где скрывается Путин от своего электората / Фото скриншоты
Кстати, по соседству с резиденцией Путина расположено имение Романа Абрамовича.
Путин и Лукашенко хотят "махнуть" на Антарктиду
Вчера 28 января два диктатора белорусский и российский договорились об странной поездке. Во время видеосвязи Лукашенко и Путин наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.
Очевидно, увлекшись увиденным, Лукашенко внезапно предложил коллеге "махнуть" в Антарктиду, потому что там "интересно".
В то же время Путина предложение белоруса не удивило. И он ответил одобрительно: "Да хорошо".