Вдвое больше Монако: журналисты нашли в Карелии "тайную резиденцию" Путина с водопадом

Пока россияне массово погибают в Украине, пытаясь реализовать амбиции своего диктатора, он оккупирует народную собственность. Так, одна из резиденций Путина расположена на территории, которая должна была входить в состав национального парка "Ладожские шхеры".

Однако этот участок земли “почему-то” исключили из охраняемых территорий. Журналисты показали, как роскошно живет глава Кремля.

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Оккупировал даже водопад

Так, тайная резиденция Владимира Путина расположена в Карелии у Ладожского озера.

В частности, на берегу залива Марьялахти расположены:

три дома в современном стиле. Возле одного из домов насыпь появившаяся после начала войны. Вероятно, на нем установлен зенитный комплекс "Панцирь-С1";

две вертолетные площадки;

несколько пирсов для яхт;

форелевая ферма и хозяйство с коровами для производства мраморной говядины;

четырехметровый водопад Марьялахти с беседкой. Вокруг него установлено ограждение с колючей проволокой и круглосуточную охрану.

Эту "дачу" Путина строили 10 лет. Впервые о ней стало известно с 2016 года. Но до сих пор подробных фото и видео ее "внешнего вида" и "начинки" не было.

Площадь резиденции с учетом огороженных лесов и заливов составляет 4 квадратных километра, что вдвое больше княжества Монако.

Местные жители говорят, что Путин появляется здесь по меньшей мере раз в год после посещения Валаамского монастыря.

Где скрывается Путин от своего электората / Фото скриншоты

Кстати, по соседству с резиденцией Путина расположено имение Романа Абрамовича.

Путин и Лукашенко хотят "махнуть" на Антарктиду

Вчера 28 января два диктатора белорусский и российский договорились об странной поездке. Во время видеосвязи Лукашенко и Путин наблюдали, как в Антарктиде российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс.

Очевидно, увлекшись увиденным, Лукашенко внезапно предложил коллеге "махнуть" в Антарктиду, потому что там "интересно".

В то же время Путина предложение белоруса не удивило. И он ответил одобрительно: "Да хорошо".