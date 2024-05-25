В этом особняке Владимир Путин живет, проводит совещания Совбеза и другие встречи. Там сделана копия кабинета президента России в Кремле, а также размещен бункер.

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Раскрытие резиденции Путина

Отмечается, в России за хищение средств из этой резиденции Путина осудили группу сотрудников ФСО и бизнесменов. Большинство материалов, понятно, были засекречены. Особенно это касалось части, где подробно описан интерьер и другие "внутренности" "Объекта 53".

Однако СКР и ФСО решило подать на обвиняемых еще и гражданский иск. И в результате этого в открытом доступе без каких-либо пометок "секретно" оказались те самые документы, подробно описывающие резиденцию российского диктатора. Некоторые материалы можно было скачать прямо с сайта.

Таким образом, из секретных документов по "Объекту 53" стало известно, что в помещениях для персону постоянно дежурят четыре врача и 111 охранников. Последние работают в четыре смены по 2 часа.

Для охранников с ФСО прямо на территории, где живет Путин, оборудован тир со стрелковой галереей, длиной 50 метров, помещением для чистки оружия и тому подобное. В комнатах, где принимают пищу обслуга и охрана Путина, постоянно дежурит охрана из четырех человек, видимо, следит, чтобы их всех не отравили. Также прямо в Ново-Огарево расположен кинологический питомник,

– пишет ВЧК-ОГПУ.

По словам СМИ, они имеют двойное назначение. Кроме служебных собак, там находятся и собаки, подаренные Путину, в частности главами других государств.

Документы по "Объекту 53", которые попали в открытый доступ: смотрите фото

Бункеры Владимира Путина