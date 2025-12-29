Строительство начали еще при Сталине: что известно о резиденции Путина "Ужин", которую "атаковали" БпЛА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина якобы "атаковала" резиденцию Владимира Путина. Она расположена в Новгородской области в 20 километрах от города Валдай, недалеко от села Долгие Бороды.

Официальное название резиденции – дом отдыха "Ужин", от названия озера, на берегу которого расположен комплекс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

Что известно о резиденции Путина?

Строительство объекта 201 – именно так в официальных документах именовалась резиденция, начали в 1934 году для Иосифа Сталина, который был здесь только однажды, 1939 года.

В 1940 году на берегу озера Ужин завершили строительство трех зданий: соединенные в единый комплекс Дача № 1 и Дача № 2, ближе к селу Долгие Броды дом для охраны Дача № 3.

Резиденция на озере Ужин / Фото ФБК

В 2021 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обнародовал информацию о самой "тайной официальной даче" Путина – резиденции "Длинные Бороды" на озере Ужин в Новгородской области. Согласно кадастровой документации, площадь резиденции составляет 250 гектаров.

Там располагаются хозяйственные постройки, в частности склады, гаражи, ангары и даже небольшие гостевые домики. Остальная земля оформлена на ООО "Прайм", которое принадлежит Юрию Ковальчуку – другу российского диктатора и основному акционеру банка "Россия". "Прайм" сдает эту часть резиденции в аренду Управлению делами президента России.

Отмечается, что на территории расположены около 80 зданий. Среди них основной четырехэтажный дом площадью 3500 квадратных метров, китайский павильон, русская изба, бани, сауна, конюшня, площадка для гольфа, детская площадка с горками, вип-ресторан с кинозалом, боулингом, бильярдной и миниказино.

Рядом расположен вдвое больший дом – это спа-комплекс с двумя подземными этажами общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров. На поэтажных планах этого здания размещены солярий, флоат-бассейн, криокамеры, массажные ванны, кабинеты стоматологии, косметологии, грязелечения и лимфопресса, 25-метровый бассейн и отдельный массажный блок.

На другом этаже расположены спальня, 200-метровый холл, 500-метровая гостиная, комната для сервировки, специальный лифт для еды и помещение для аквариума площадью 13 квадратных метров.

Тогда как на подвальном этаже расположены комнаты персонала и технические помещения, в том числе для обслуживания соляной купели, для грязелечения и спецсвязи.

Так называемая "атака" дронов на резиденцию Путина