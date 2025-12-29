Отмечается, что таким образом Россия пытается оправдать свой терроризм перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Новости к теме Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"

Что говорят в ЦПД о так называемой "атаке" на резиденцию Путина?

Коваленко заявил, что Россия с самого начала планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас же пропагандист Лавров банально маскирует желание продолжать удары "атакой на резиденцию Путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине.

Однако руководитель ЦПД отметил, что первоочередные планы россиян и так известны, поэтому эта попытка замаскировать террор под "ответ" Украине – неудачная.

"Атака" на резиденцию Путина: коротко о главном