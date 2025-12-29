Отмечается, что таким образом Россия пытается оправдать свой терроризм перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Новости к теме Россия хочет ударить по зданиям правительства в Киеве, – Зеленский об "атаке на резиденцию Путина"
Что говорят в ЦПД о так называемой "атаке" на резиденцию Путина?
Коваленко заявил, что Россия с самого начала планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас же пропагандист Лавров банально маскирует желание продолжать удары "атакой на резиденцию Путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине.
Однако руководитель ЦПД отметил, что первоочередные планы россиян и так известны, поэтому эта попытка замаскировать террор под "ответ" Украине – неудачная.
"Атака" на резиденцию Путина: коротко о главном
Лавров заявил, что Украина якобы ночью 29 декабря осуществила атаку беспилотниками на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, уничтожен 91 БпЛА.
Пропагандист пригрозил, что объекты и время ответного удара якобы уже определены. Он заявил, что переговорная позиция Кремля будет пересмотрена с учетом окончательного перехода "киевского режима к политике государственного терроризма".
Владимир Зеленский убежден, что в Кремле не заинтересованы в завершении войны. Именно поэтому россияне ищут поводы для новых информационных атак и обострения. Своими заявлениями они пытаются создать основу для дальнейших действий. Речь идет, в частности, о возможной подготовке ударов по столице, по правительственным и государственным учреждениям.