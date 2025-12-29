Зазначається, що таким чином Росія намагається виправдати свій тероризм перед Сполученими Штатами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Новини до теми Росія хоче вдарити по будівлях уряду в Києві, – Зеленський про "атаку на резиденцію Путіна"

Що кажуть у ЦПД про так звану "атаку" на резиденцію Путіна?

Коваленко заявив, що Росія із самого початку планувала бити по українській інфраструктурі протягом всієї зими. Зараз же пропагандист Лавров банально маскує бажання продовжувати удари "атакою на резиденцію Путіна", і цим ніби намагається виправдати перед США подальші терористичні удари по Україні.

Однак керівник ЦПД зазначив, що першочергові плани росіян і так відомі, тому ця спроба замаскувати терор під "відповідь" Україні – невдала.

"Атака" на резиденцію Путіна: коротко про головне