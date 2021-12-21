Резкая вспышка: COVID за сутки заболели более 6 тысяч украинцев

21 декабря 2021 , 08:22
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Источник:

Минздрав

За предыдущие сутки, 20 декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. Среди больных 390 детей и 180 медицинских работников.

Суточная статистика

К сожалению, от недуга умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.

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Зато выздоровели от инфекции – 18 850 человек.

Темпы тестирования в стране:

За вчера в Украине провели 71 319 тестирований на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 28 652,
  • методом ИФА – 6 594,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 073.

Зато с начала пандемии в Украине провели 16 532 593 тестирования методом ПЦР.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1 496;
  • Винницкая область – 147;
  • Волынская область – 279;
  • Днепропетровская область – 118;
  • Донецкая область – 413;
  • Житомирская область – 39;
  • Закарпатская область – 282;
  • Запорожская область – 344;
  • Ивано-Франковская область – 80;
  • Киевская область – 275;
  • Кировоградская область – 52;
  • Луганская область – 108;
  • Львовская область – 197;
  • Николаевская область – 165;
  • Одесская область – 142;
  • Полтавская область – 602;
  • Ровенская область – 183;
  • Сумская область – 122;
  • Тернопольская область – 84;
  • Харьковская область – 155;
  • Херсонская область – 32;
  • Хмельницкая область – 236;
  • Черкасская область – 266;
  • Черновицкая область – 101;
  • Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости

  • По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19.
  • 3 357 405 пациентов уже выздоровели.
  • Впрочем, к сожалению, умерли 93 608 больных.

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Автор: Аліна Оліховська