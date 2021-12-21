Резкая вспышка: COVID за сутки заболели более 6 тысяч украинцев
Источник:Минздрав
За предыдущие сутки, 20 декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. Среди больных 390 детей и 180 медицинских работников.
Суточная статистика
К сожалению, от недуга умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
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Зато выздоровели от инфекции – 18 850 человек.
Темпы тестирования в стране:
За вчера в Украине провели 71 319 тестирований на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 28 652,
- методом ИФА – 6 594,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 073.
Зато с начала пандемии в Украине провели 16 532 593 тестирования методом ПЦР.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1 496;
- Винницкая область – 147;
- Волынская область – 279;
- Днепропетровская область – 118;
- Донецкая область – 413;
- Житомирская область – 39;
- Закарпатская область – 282;
- Запорожская область – 344;
- Ивано-Франковская область – 80;
- Киевская область – 275;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 108;
- Львовская область – 197;
- Николаевская область – 165;
- Одесская область – 142;
- Полтавская область – 602;
- Ровенская область – 183;
- Сумская область – 122;
- Тернопольская область – 84;
- Харьковская область – 155;
- Херсонская область – 32;
- Хмельницкая область – 236;
- Черкасская область – 266;
- Черновицкая область – 101;
- Черниговская область – 111.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости
- По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19.
- 3 357 405 пациентов уже выздоровели.
- Впрочем, к сожалению, умерли 93 608 больных.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала