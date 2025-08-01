Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в социальных сетях периодически выпаливает резкие, а иногда неадекватные заявления в сторону западных лидеров. В последнее время на них начал реагировать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Почему для Трампа важно не оставить такие слова без реакции объяснил 24 Каналу руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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О стиле Трампа

Стуканов убежден, что реакция президента США обусловлена его складом характера. В подобные дискуссии и перепалки в социальных сетях Трамп уже встревал не только с Медведевым. Он нередко прибегает к эмоциональным высказываниям, резко контрастирующими с общим представлением о дипломатии президентов.

Мы читали его статьи, посты, и они вызывали у нас широкий спектр эмоций: некоторые раздражали, некоторые смешили, другие – вызывали иронию. В конце концов, мы привыкли и относимся к этому спокойно. Это стиль Трампа,

– объяснил специалист по коммуникации.

Сам же Медведев хоть и является российским политиком с официальной должностью, но де-факто не имеет никакого серьезного влияния. Выполняет роль некоего рупора Кремля, который позволяет себе жесткие высказывания в отношении европейцев, США и лично Трампа.

Реинкарнация Жириновского,

– добавил Стуканов.

Он считает, что так Медведев проверяет градус напряжения в политическом мире, провоцирует. То есть расширяет "Окно Овертона" и транслирует то, чего сам Владимир Путин не способен высказать.

Напомним, что Медведев буквально начал угрожать Трампу новой войной после того, как президент США сократил дедлайн для Путина.

Трамп же лично ответил Медведеву, назвав его "неудачным экс-президентом России" и посоветовал "следить за словами", мол, тот "заходит на очень опасную территорию".