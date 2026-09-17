В эфире 24 Канала исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что баррель нефти марки Brent уже стоит 107 долларов. По его словам, такая ситуация обусловлена падением продаж нефти Саудовской Аравии до 20-летнего минимума из-за блокирования Ормузского пролива проиранскими силами.

Цены растут, а Трамп ищет виновных

Экономист пояснил, что американский рынок сейчас переживает серьезный удар, потому что стоимость галлона дизельного топлива там подскочила с 3,50 до более чем 5 долларов. Все это происходит на фоне внутриполитической борьбы в преддверии промежуточных выборов в США, когда политики пытаются найти виновных в топливном кризисе.

Ситуация крайне тяжелая. До такой степени, что Трамп прибегает к странным вещам вроде поиска виновных в росте цен на дизельное топливо внутри США, обвиняя в этом украинские обстрелы российских НПЗ,

– констатировал Пендзин.

О мировом кризисе нефти: смотрите видео

Газовый кризис в Европе и российские деньги

Не менее критичной является ситуация с подготовкой европейских стран к отопительному сезону. Оптовая стоимость газа превысила отметку в 600 евро за тысячу кубометров, что обернется для конечных потребителей тарифами на уровне 800 евро.

Такое стремительное удорожание жизни вызывает недовольство граждан, почему ультраправые партии, такие как "Альтернатива для Германии" и политическая сила Марин Ле Пен во Франции, активно пользуются этим и открыто призывают прекратить поддержку Украины.

Надо понимать, что Путин, несомненно, вливает большие деньги в европейский ультраправый политикум для того, чтобы развалить поддержку Украины изнутри Европы. И это большая реальная опасность,

– подчеркнул Пендзин.

Напомним, американские чиновники пытаются возложить ответственность за скачок цен на топливо на Украину, критикуя удары по российским НПЗ. Как объясняют эксперты, такие заявления носят исключительно предвыборный характер, ведь истинной причиной дефицита является обострение конфликта на Ближнем Востоке.