Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что подобные заявления со стороны Вашингтона носят исключительно внутриполитический характер. Они призваны снять с администрации ответственность за скачок цен на нефтепродукты перед американскими избирателями.

Почему США ищут виновных в Украине?

Эксперт подчеркнул, что стоимость топлива традиционно является одним из ключевых факторов предвыборного поведения американцев. Она напрямую влияет на результаты голосования, ведь для среднего класса США цены на заправках остаются решающими уже почти столетие.

Американцам нужно найти такое оправдание, которое не касалось бы Дональда Трампа. Ведь он – победитель, во всем выигрывает. Поэтому, если виновный не Трамп, то кто же? Нашли виновную Украину,

– отметил политолог.

По словам Фесенко, настоящей причиной скачка цен на топливо является обострение конфликта на Ближнем Востоке и взаимные удары между США и Ираном. В то же время попытки возложить вину на Украину свидетельствуют о сугубо деловом и прагматичном подходе Белого дома.

Повлияют ли эти заявления на переговоры и помощь?

Эксперт подчеркнул, что такие высказывания не означают ухудшения реальных отношений или изменения позиции в отношении Украины. В то же время они демонстрируют отсутствие альтруизма в действиях Вашингтона.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Речь не идет о помощи Украине. Они могут активно участвовать в переговорном процессе, могут продавать нам оружие, но это не помощь. Даже обмен разведывательной информацией – это именно обмен. Мы получаем спутниковые данные, но предоставляем им большие объемы военной информации, в частности о войне дронов,

– пояснил Владимир Фесенко.

Политолог также предположил, что если для Вашингтона тема топлива действительно станет критической, они могут попытаться инициировать переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетике. Однако пока Кремль не готов к реальным компромиссам.

Политолог объяснил, с чем связаны обвинения США в адрес Украины в топливном кризисе: смотрите видео

Напомним, ранее министр энергетики США Крис Райт заявил, что рост цен на дизельное топливо в США связан с потерей Россией позиций на рынке из-за повреждения НПЗ. В то же время стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 5,89 доллара за галлон, достигнув рекордных показателей.

Также глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что одна из причин серьезного "энергетического шока", который сейчас переживает мир, – атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие объекты. Он отметил, что "Украина решила взорвать российские энергетические активы и нефтеперерабатывающие мощности". Это, по словам Бессента, оказывает давление на рост цен на глобальном уровне.