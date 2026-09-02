В чем Бессент обвиняет Украину

О энергетическом кризисе глава американского Минфина заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Бессента, мир сейчас переживает "энергетический шок". Одной из причин он назвал войну в Украине и украинские атаки на российские энергетические объекты.

Украина решила взорвать российские энергетические активы и нефтеперерабатывающие предприятия, что оказывает давление на рост цен на глобальном уровне,

– сказал министр.

При этом другим фактором роста цен Бессент назвал конфликт с Ираном. В то же время он заверил, что ситуация на энергетическом рынке со временем улучшится.

Эта война (с Ираном – 24 Канал) закончится, и цены пойдут вниз,

– уверен Бессент.

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Как Украина разрушает нефтяную отрасль России

Украинские дроны продолжают методично уничтожать экономический потенциал России, лишая ее главного источника финансирования войны.

Буквально недавно, после атаки 26 августа, российский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" был вынужден полностью остановить свою работу.

После удара беспилотников остановил переработку нефти завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области.

По данным Reuters, предприятие является четвертым по мощности НПЗ России и вторым по объемам производства бензина. В результате атаки были повреждены несколько технологических установок и инфраструктура завода.

А 30 августа украинские военные нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области России. Предприятие входит в число крупнейших НПЗ страны и способно ежегодно перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти.

В результате, на фоне атак на большие нефтеперерабатывающие предприятия производство бензина в России упало примерно до 65% от среднего сезонного потребления.