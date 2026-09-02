У чому Бессент звинувачує Україну

Про енергокризу очільник американського Мінфіну заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами Бессента, світ зараз переживає "енергетичний шок". Однією з причин він назвав війну в Україні та українські атаки на російські енергетичні об'єкти.

Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи та переробку нафтопродуктів, що створює тиск на зростання цін на глобальному рівні,

– сказав міністр.

При цьому Іншим чинником зростанян цін Бессент назвав конфлікт з Іраном. Водночас він запевнив що ситуація на енергетичному ринку згодом покращиться.

Ця війна (з Іраном – 24 Канал) завершиться, і ціни підуть униз,

– упевнений Бессент.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як Україна руйнує нафтову галузь Росії

Українські дрони продовжують методично знищувати економічний потенціал Росії, позбавляючи її головного джерела фінансування війни.

Лише нещодавно, після атаки 26 серпня, російський нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" був змушений повністю зупинити свою роботу.

Після удару безпілотників зупинив переробку нафти завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижньогородській області.

За даними Reuters, підприємство є четвертим за потужністю НПЗ Росії та другим за обсягами виробництва бензину. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька технологічних установок та інфраструктуру заводу.

А 30 серпня українські військові уразили Кіришський нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області Росії. Підприємство належить до найбільших НПЗ країни та здатне щороку переробляти близько 20 мільйонів тонн нафти.

У підсумку на тлі атак на великі нафтопереробні підприємства виробництво бензину в Росії впало приблизно до 65% від середнього сезонного споживання.