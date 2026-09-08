Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що подібні заяви з боку Вашингтона мають виключно внутрішньополітичний контекст. Вони покликані зняти відповідальність з адміністрації за стрибок цін на нафтопродукти перед американськими виборцями.

Чому США шукають винних в Україні?

Експерт наголосив, що вартість пального традиційно є одним із ключових факторів передвиборчої поведінки американців. Вона безпосередньо впливає на результати голосування, адже для середнього класу США ціни на заправках залишаються вирішальними вже майже століття.

Американцям треба знайти таке виправдання, яке б не стосувалося Дональда Трампа. Що він – переможець, у всьому виграє. Тому, якщо винний не Трамп, тоді хто? Знайшли винну Україну,

– зазначив політолог.

За словами Фесенка, справжньою причиною стрибка цін на пальне є загострення конфлікту на Близькому Сході та взаємні удари між США та Іраном. Натомість спроби перекласти провину на Україну свідчать про суто бізнесовий та прагматичний підхід Білого дому.

Чи вплинуть заяви на переговори та допомогу?

Експерт підкреслив, що такі висловлювання не означають погіршення реальних відносин чи зміни позиції щодо України. Водночас вони демонструють відсутність альтруїзму в діях Вашингтона.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Там не йдеться про допомогу Україні. Вони можуть активно проявляти себе в переговорному процесі, можуть продавати нам зброю, але це не допомога. Навіть обмін розвідувальною інформацією – це саме обмін. Ми отримуємо супутникові дані, але надаємо їм великі обсяги військової інформації, зокрема про війну дронів,

– пояснив Володимир Фесенко.

Політолог також припустив, що якщо для Вашингтона тема пального дійсно стане критичною, вони можуть спробувати ініціювати переговори про припинення взаємних ударів по енергетиці. Однак наразі Кремль не готовий до реальних компромісів.

Політолог пояснив, з чим пов'язані звинувачення США у бік України у паливній кризі: дивіться відео

Нагадаємо, раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що зростання цін на дизель у США пов'язане із втратою Росією позицій на ринку через пошкодження НПЗ. Водночас вартість дизельного пального у Сполучених Штатах сягнула 5,89 долара за галон, досягнувши рекордних показників.

Також очільник Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що однією з причин серйозного "енергетичного шоку", який наразі переживає світ, стали, зокрема, атаки України на російські нафтопереробні об'єкти. Він зазначив, що "Україна вирішила підірвати російські енергетичні активи та переробку нафтопродуктів". Це, за словами Бессента, створює тиск на зростання цін на глобальному рівні.