Резкий скачок COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных

Вчера, 12 января, в Украине обнаружили 10 046 больных коронавирусом. Известно, что из них 590 детей и 255 медработников.

В больницы госпитализировали 1 676 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 191 пациент умер. В то же время выздоровели 7 202 инфицированных.

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Больше всего новых случаев заражения вирусом зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

город Киев – 997;

Винницкая область – 510;

Волынская область – 88;

Днепропетровская область – 362;

Донецкая область – 354;

Житомирская область – 367;

Закарпатская область – 413;

Запорожская область – 222;

Ивано-Франковская область – 983;

Киевская область – 376;

Кировоградская область – 64;

Луганская область – 98;

Львовская область – 949;

Николаевская область – 174;

Одесская область – 508;

Полтавская область – 431;

Ровненская область – 273;

Сумская область – 510;

Тернопольская область – 389;

Харьковская область – 560;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 293;

Черновицкая область – 313;

Черниговская область – 350.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

12 января в Украине провели 79 047 тестирований на коронавирус различными методами. В частности: методом ПЦР – 36 660, методом ИФА – 6 072, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 315.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировали 3 727 034 новых больных COVID-19. 3 537 826 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 97 928 жителей страны.

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за все время пандемии в Украине провели 17 071 469 тестирований методом ПЦР.