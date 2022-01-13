Резкий скачок COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили более 10 тысяч новых больных

13 января 2022 , 09:06
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Минздрав

Вчера, 12 января, в Украине обнаружили 10 046 больных коронавирусом. Известно, что из них 590 детей и 255 медработников.

В больницы госпитализировали 1 676 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 191 пациент умер. В то же время выздоровели 7 202 инфицированных.

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Больше всего новых случаев заражения вирусом зафиксировали в Киеве, а также во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

  • город Киев – 997;
  • Винницкая область – 510;
  • Волынская область – 88;
  • Днепропетровская область – 362;
  • Донецкая область – 354;
  • Житомирская область – 367;
  • Закарпатская область – 413;
  • Запорожская область – 222;
  • Ивано-Франковская область – 983;
  • Киевская область – 376;
  • Кировоградская область – 64;
  • Луганская область – 98;
  • Львовская область – 949;
  • Николаевская область – 174;
  • Одесская область – 508;
  • Полтавская область – 431;
  • Ровненская область – 273;
  • Сумская область – 510;
  • Тернопольская область – 389;
  • Харьковская область – 560;
  • Херсонская область – 95;
  • Хмельницкая область – 367;
  • Черкасская область – 293;
  • Черновицкая область – 313;
  • Черниговская область – 350.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

12 января в Украине провели 79 047 тестирований на коронавирус различными методами. В частности: методом ПЦР – 36 660, методом ИФА – 6 072, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 315.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировали 3 727 034 новых больных COVID-19. 3 537 826 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 97 928 жителей страны.

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине провели 17 071 469 тестирований методом ПЦР.

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Автор: Анастасія Кушпіт