Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них – 2 455 детей и 665 медработников.
В то же время за прошедшие сутки количество госпитализированных уменьшилось – 1 553 больных попали в больницы.
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К сожалению, умерли за этот же период 287 человек. Зато выздоровели – 33 238 человек.
Темпы тестирования
За прошедшие сутки провели 96 972 тестирования, из которых:
- 39 762 – методом ПЦР;
- 4 890 – методом ИФА;
- 52 320 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 4193;
- Винницкая область – 490;
- Волынская область – 835;
- Днепропетровская область – 2159;
- Донецкая область – 1366;
- Житомирская область – 540;
- Закарпатская область – 415;
- Запорожская область – 1393;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 1149;
- Кировоградская область – 488;
- Луганская область – 518;
- Львовская область – 821;
- Николаевская область – 1255;
- Одесская область – 1664;
- Полтавская область – 1490;
- Ровненская область – 659;
- Сумская область – 562;
- Тернопольская область – 438;
- Харьковская область – 588;
- Херсонская область – 765;
- Хмельницкая область – 533;
- Черкасская область – 1105;
- Черновицкая область – 276;
- Черниговская область – 574.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
Всего за все время пандемии в Украине недуг подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.
Всего провели 19 430 200 ПЦР-тестирований.
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