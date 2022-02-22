Резкий скачок: за сутки в Украине обнаружили более 24 тысяч COVID-больных

За минувшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировано 24 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них – 2 455 детей и 665 медработников.

В то же время за прошедшие сутки количество госпитализированных уменьшилось – 1 553 больных попали в больницы.

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К сожалению, умерли за этот же период 287 человек. Зато выздоровели – 33 238 человек.

Темпы тестирования

За прошедшие сутки провели 96 972 тестирования, из которых:

39 762 – методом ПЦР;

4 890 – методом ИФА;

52 320 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 4193;

Винницкая область – 490;

Волынская область – 835;

Днепропетровская область – 2159;

Донецкая область – 1366;

Житомирская область – 540;

Закарпатская область – 415;

Запорожская область – 1393;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 1149;

Кировоградская область – 488;

Луганская область – 518;

Львовская область – 821;

Николаевская область – 1255;

Одесская область – 1664;

Полтавская область – 1490;

Ровненская область – 659;

Сумская область – 562;

Тернопольская область – 438;

Харьковская область – 588;

Херсонская область – 765;

Хмельницкая область – 533;

Черкасская область – 1105;

Черновицкая область – 276;

Черниговская область – 574.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

Всего за все время пандемии в Украине недуг подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.

Всего провели 19 430 200 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавируса в мире за прошедшую неделю / Инфографика 24 канала